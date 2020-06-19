Kars'ta köylere beton yol yapılıyor Karslılar AK Parti hükümetinin yatırımlarından payını almaya devam ediyor.

Karslılar AK Parti hükümetinin yatırımlarından payını almaya devam ediyor. Kentte köylere beton yol yapılıyor.

Kars'ta İl Özel İdaresi tarafından köylerde 'beton yol' yapımına başlandı. Vali Türker Öksüz, Hacıveli Köyü'nde yapılan 2 bin 100 metre beton yolda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ta ilk defa uygulanan ve Merkez Hacıveli Köyü yolunda yapımına başlanan 2 bin 100 metre "Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol" çalışmaları devam ediyor. Kentte ilk kez uygulanan 'beton yol' köylüler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Hacıveli köyüne gelerek yürütülen çalışmaları yerinde görün Vali Türker Öksüz, yetkililerden bilgiler alırken, bir süre yapılan yolda incelemelerde bulundu. Beton yolun Kars'ta ilk defa yapıldığını ifade eden Öksüz, köy yollarında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Öksüz, yapılan yatırımların Kars'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Öte yandan 8 ayı kış olan ve zor geçen kış şartlarından etkilenerek bozulmaması için yapılan beton yol vatandaşlara uzun yıllar bozulmadan hizmet verecek. - KARS

Kaynak: İHA