Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde, aç kalan kurtların, indikleri bir köyde yakaladıkları köpeği götürme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, aç kalan kurtların, indikleri bir köyde yakaladıkları köpeği götürme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen arazide yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, Selim ilçesine bağlı Tozluca köyüne indi.

Burada kurtların Ufuk Yardımcı'ya ait köpeği ısırıp parçalamaya çalışarak götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların köyde gezerek yiyecek arayışına girdiği, daha sonra yakaladıkları bir köpeği ısırarak götürdükleri yer alıyor.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabaha doğru kalktığımda köpeğin yerinde olmadığını gördüm, tekrardan eve gidip kamera kayıtlarına baktığımda gece saat 3.30 sularında iki kurt gelmiş, köpeği alıp götürmüşler." dedi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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