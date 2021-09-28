Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

KARS (İHA) - Kış şartlarının çetin geçtiği Kars'ta köy yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Soğuktan etkilenmesin ve daha uzun süre bozulmadan vatandaşlara hizmet etmesi amacıyla yapılan yollar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce köy yollarında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarla Akyaka'ya bağlı Üçpınar ve Yerlikavak grup köy yollarında 5,6 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapılıyor.

Alt yapısı yapılan ve sıcak asfaltı atılan köy yolları hem modern görünüme kavuşuyor, hem de bozulmadan uzun yıllar vatandaşların ulaşımlarını sıkıntısız bir şekilde sağlayacak. - KARS