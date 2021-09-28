Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

Kış şartlarının çetin geçtiği Kars'ta köy yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor.

KARS (İHA) - Kış şartlarının çetin geçtiği Kars'ta köy yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor.

Soğuktan etkilenmesin ve daha uzun süre bozulmadan vatandaşlara hizmet etmesi amacıyla yapılan yollar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce köy yollarında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarla Akyaka'ya bağlı Üçpınar ve Yerlikavak grup köy yollarında 5,6 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapılıyor.

Alt yapısı yapılan ve sıcak asfaltı atılan köy yolları hem modern görünüme kavuşuyor, hem de bozulmadan uzun yıllar vatandaşların ulaşımlarını sıkıntısız bir şekilde sağlayacak. - KARS

Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Süleyman Kılınç Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta köy yolları sıcak asfalt oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:46:57. #1.11#