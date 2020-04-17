Kars'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 266 kişiye para cezası uygulandı
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kars, Güncel

Kars'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 266 kişiye para cezası uygulandı

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden, yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

17.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:44
Kars'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 266 kişiye para cezası uygulandı

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden, yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisine alan Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili bakanlıkların ve Valiliğin aldığı tedbirlerin titizlikle uygulandığı belirtildi.

Bu süreçte Kars'ta "sosyal mesafe" kuralına uymayan, yasak olmasına rağmen sokağa çıkma kuralını ihlal eden 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki 266 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, ayrıca karantina tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 29 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin toplu taşıma araçlarındaki yüzde 50'lik doluluk oranı ve araç içindeki mesafe kuralına uymayanlara yönelik uygulamalarında da 1859 araçtan 97'sinin sürücüsüne işlem yapıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Hiç şüphesiz ki alınan bu kararların etkili olabilmesi ve koronavirüs salgınının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için tedbirlere titizlikle uyulması ve uygulanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyden önemlidir ve alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir. Değerli vatandaşlarımızın alınan tedbirlere ve önerilen uyarılara titizlikle riayet etmesini önemle rica ederiz. Evde kalın, sağlıklı kalın."

Kaynak: AA

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