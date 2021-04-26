Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye ceza kesildi
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Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye ceza kesildi

Kars'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza uygulandı.

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok işletme denetlenerek vatandaşların izin belgeleri sorgulandı.

Yapılan denetim ve uygulamalarda kuralları ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi.

Ekipler, kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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