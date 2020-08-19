Kars'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2 saatle sınırlandırıldı Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, nişan, gelin alma ve kına organizasyonlarının 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, nişan, gelin alma ve kına organizasyonlarının 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamayada, İl Hıfzısıhha Kurulunca Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bazı kararlar alındığı belirtildi.

Kentte düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet gibi toplu organizasyonların 2 saatle sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, müzik yayınlarının da en geç saat 23.00'te sona ereceği bildirildi.

Düğün, nişan, gelin alma, kına organizasyonlarına 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların katılmayacağı belirtilen açıklamada, düğünlerde toplu yemek verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, sosyal mesafeyi temin açısından, mahalle aralarında yapılan sokak düğünü, nişan, gelin alma, kına ve sünnetin daha geniş alanlara taşınabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçeleri tahsis edilebileceği bildirildi.

Cenaze ve defin işlemlerinde ise vefat eden kişinin 1, 2, 3. derece yakınlarından sınırlı sayıda katılıma izin verileceği kaydedilen açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların cenaze ve taziyelere katılamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA