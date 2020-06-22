Kars'ta Kovid-19 sürecinde ara verilen yaban hayatı araştırmaları yeniden başladı
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Kars'ta Kovid-19 sürecinde ara verilen yaban hayatı araştırmaları yeniden başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan bozayı, kurt ve vaşak gibi yabani hayvanların yaşamlarının araştırılması için yapılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Kars'ta Kovid-19 sürecinde ara verilen yaban hayatı araştırmaları yeniden başladı
22.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:55

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan bozayı, kurt ve vaşak gibi yabani hayvanların yaşamlarının araştırılması için yapılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izni ve KuzeyDoğa Derneği ile Iğdır Üniversitesinin ortak çalışmasıyla yürütülen "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi kapsamında, Sarıkamış Ormanları'nda yaşayan yaban hayatı araştırılıyor.

Bu çerçevede ormanda ekiplerce yakalanan yaban hayvanlarının bazıları, uydu vericisi takılıp yeniden doğaya salınarak hayatlarına dair bilgi elde etmek için izleniyor.

Araştırmalara katılan Iğdır Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı veteriner hekimi Ayşegül Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki çalışmalara Kovid-19 salgını sebebiyle bir süre ara verildiğini, ancak bunu telafi edecek şekilde çalışmalara son sürat başladıklarını söyledi.

Çoban, Iğdır Üniversitesi olarak 2011 yılından beri bu alanda yapılan bilimsel çalışmayı aktif olarak yürüttüklerini belirterek, "Uluslararası öneme sahip ve uluslararası ekiple yürüttüğümüz bu tür bilimsel projelerin ve faaliyetlerin yürütülmesine üniversitemiz değer veriyor. Alana da katkımız bu anlamda çok büyük oluyor. Üniversitenin de çalışmalarıyla bu projelerimiz çok değer kazanıyor." dedi.

Çalışmalarda bozayı, kurt ve vaşakları, uydu vericisi ile, foto-video kapanla izlediklerini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 61 bozayı, 21 kurt ve 10 vaşak yakaladık ve bu hayvanlara tek tek verici takarak doğadaki hareketlerini takip ettik. Verilerimizi indirdik ve bilimsel makaleler çıkarıyoruz. Hayvanların biyolojilerini, davranışlarını, ne kadar alan kullandıklarını takip ediyoruz. Bu tabi ki bilimsel anlamda uluslararası düzeyde çok önemli bir proje, çalışmalarımıza yine bu sene devam ediyoruz. Bundan sonra da bozayı, kurt, vaşak türündeki hayvanları yakalayıp takip etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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