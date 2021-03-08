Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
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Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

08.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:26
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Alem köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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