Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
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Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

01.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:12
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy'de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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