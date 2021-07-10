Kars'ta koruma altındaki kızıl şahin yavruları yuvalarında görüntülendi
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Kars'ta koruma altındaki kızıl şahin yavruları yuvalarında görüntülendi

Kars'ta koruma altındaki kızıl şahin yavruları yuvalarında görüntülendi
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Kültür Sanat

Koruma altındaki kızıl şahin yavruları, Kars'ın Akyaka ilçesinde tren rayları yanındaki kayalıkta bulunan yuvalarında görüntülendi.

Koruma altındaki kızıl şahin yavruları, Kars'ın Akyaka ilçesinde tren rayları yanındaki kayalıkta bulunan yuvalarında görüntülendi.

Ülkenin göç yolundaki kuşların uğrak noktası olan kentteki Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı Kuyucuk Gölü, Çıldır Gölü ve 3 yıl önce su tutmaya başlayan Kars Barajı, her yıl binlerce yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Sarp kayalıkların ve derin kanyonların da bulunduğu bölge, coğrafi koşullarıyla birçok yırtıcı kuş türünün yuva yapıp yavrularını dünyaya getirmesine olanak sağlıyor.

Kars-Akyaka arası bölgesel tren seferleri yapan hat üzerindeki yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıkta yumurtadan çıkan koruma altındaki yavru kızıl şahinler de yuvalarında görüntülendi.

Rayların çok yakınında bulunan yuvada görüntülenen yavrular, demir yolunda seyahat eden vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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