Kars'ta koronavirüse karşı "siperlik ve maske" üretimine başlandı
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Kars, Güncel

Kars'ta koronavirüse karşı "siperlik ve maske" üretimine başlandı

Kars'ta, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.

28.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:37
Kars'ta koronavirüse karşı

Kars'ta, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede korunmalarını sağlamak amacıyla yüz siperliği üretimine başlandı.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Kültür Merkezi, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının yüz siperliği ve cerrahi maske ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yaptı.

Merkezde üretilen siperlik ile maskelerden bazıları kentteki hastanelere teslim edildi.

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını anımsattı.

Sağlık çalışanlarına, devlete ve millete destek olmak için mühendislerle gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Keleş, şöyle dedi:

"Çalışmalarımız kapsamında sağlık çalışanlarımıza yüz maskesi üretmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Buradaki yazıcılarımız ve atölyemizdeki lazer makinemizde günlük olarak yaklaşık 300 ürünle seri üretime geçmek üzereyiz. Şu an 3D yazıcılarımız çalışmakta ve yoğun bir şekilde üretimimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah Kars başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelerde çalışan sağlıkçılarımıza ürettiğimiz maskeleri göndereceğiz."

Merkezde çalışma yapan mühendislerden Arda Güzel de ilk olarak yaptıkları maske tasarımlarını İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiklerini anlatarak, "Sağlık Müdürlüğünün onayını aldıktan sonra üretime başladık. Malzeme teminini gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki günlerde seri üretime başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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