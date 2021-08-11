Kars'ta korkutan hortum
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Kars'ta korkutan hortum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kars'ta korkutan hortum Kars'ta meydana gelen hortum korkuttu.

- Kars'ta korkutan hortum

KARS - Kars'ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbe an telefonla kaydedildi.

Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde rüzgarla birlikte oluşan hortum köylüler arasında kısa süre korkulu anlar yaşattı. Hortumun oluşumu cep telefonuyla kaydedilirken, köyde bir çok evinin çatılarının zarar gördüğü öğrenildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hortumun oluşu ve köylülerin konuşmaları yer alıyor.

KRS-

Kars'ta korkutan hortum
Kars'ta korkutan hortum
Kars'ta korkutan hortum
Kars'ta korkutan hortum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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