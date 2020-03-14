Kars'ta köprüden dere yatağına düşen kamyonetteki iki kişi yaralandı
Kars'ta köprüden dere yatağına düşen kamyonetteki iki kişi yaralandı.
14.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
Kars'ta köprüden dere yatağına düşen kamyonetteki iki kişi yaralandı.
Kent merkezinden Hasçiftlik köyüne giden Kazım Uralkaya idaresindeki 36 KA 282 plakalı kamyonet, köy yakınlarında köprüden dere yatağına düştü.
Kazayı gören sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışarak yaralanan sürücü Uralkaya ile Tezebey Kıyamçiçek'i ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA