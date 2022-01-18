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Kars'ta köpek öldüren bir kişi gözaltına alındı

Kars'ta köpek öldüren bir kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta sopayla vurulan Rıfkı isimli köpek öldü.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta sopayla vurulan Rıfkı isimli köpek öldü. Köpeği öldüren şüpheli ise gözaltına alındı.

Sosyal medyada, "Vahşet! Kars/ Arpaçay Sahipli Köpeği Vurarak Öldürdü!" paylaşımı Kars Valiliği'ni harekete geçirdi. Olayı ile ilgili olarak Valiliğe yapılan ihbar üzerine konunun incelenmesi ve gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından ilgili birimlere talimat verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı 'nca yapılan araştırma neticesinde; Kars Arpaçay Melik köyünde A.Y. ve N.Y.'nin 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında müracaatta bulunarak kendilerine ait köpeği G.D. isimli şahsın sopa ile vurarak öldürdüğünü ve kendilerini de tehdit ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine jandarma şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - KARS

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Arpaçay, Köpek, Kars, Ölü, 3. Sayfa, Haber

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