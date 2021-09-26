Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı

KARS'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı.

SELİM, KARS (DHA) - KARS'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yakalanan 41 kişi hakkında 'köpek dövüşü yaptırma' ve 'bahis oynama, oynatma' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu kişilere Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası verildi. Dövüştürülen köpeklerin çalıntı olduğu belirtildi.


Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı

Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Kerem Kamışlı Namaz Vakitleri Oğuzhan Koç Temel Karamollaoğlu
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Temel Karamollaoğlu Mahmut Özer Amelia Hamlin Adil Karaismailoğlu Burak Yamantürk Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:24:00. #1.11#