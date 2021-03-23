Kars'ta kömür hırsızları iş başında
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Kars'ta kömür hırsızları iş başında

23.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09
Kars'ta kömür hırsızları iş başında

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, bir evin kömürlüğüne girerek yaklaşık 25 torba kömür çaldı.

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, bir evin kömürlüğüne girerek yaklaşık 25 torba kömür çaldı.

Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Mahallesinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, bir evin kömürlüğünün asma kilidini kırarak içeri girdi. Kısıtlamayı fırsat bilen ve ev sahibinin evde olmadığını anlayan hırsızlar, yaklaşık 25 torba kömür çalarak bölgeden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde ev sahibinin olayı anlaması üzerine 155 Polis İmdat Hattını arayarak şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından tahkikat sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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