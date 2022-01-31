Kars'ta komandolardan çığda arama kurtarma eğitimi - Haberler
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Kars'ta komandolardan çığda arama kurtarma eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta komandolardan çığda arama kurtarma eğitimi

Kars'ta komandoların çığda arama kurtarma eğitimi gerçeği aratmadı.

KARS (İHA) - Kars'ta komandoların çığda arama kurtarma eğitimi gerçeği aratmadı.

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca düzenlenen 'Çığda Arama, Kurtarma Eğitim'inde komandoların performansları nefesleri kesti.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Sarıkamış'taki çığda arama kurtarma eğitimin fotoğraflarını paylaştı.

Yapılan paylaşıma, "Komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor.9'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sarıkamış/Kars, Çığda Arama Kurtarma Eğitimi" notu düşüldü. - KARS

Kars'ta komandolardan çığda arama kurtarma eğitimi

Kars'ta komandolardan çığda arama kurtarma eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Komando Tugay Komutanlığı, Arama Kurtarma, Kars, Yerel, Haber

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