Kars'ta Koçköy köyünde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
12.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:58
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Koçköy köyünde 29 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın bugün kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA