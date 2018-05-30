Kars'ta Koca Dehşeti! 8 Aylık Hamile Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kars Sarıkamış'ta koca, 8 aylık hamile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken bebek kurtarıldı.

TARTIŞTIĞI 8 AYLIK HAMİLE KARISINI BIÇAKLADI

Sarıkamış'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A. eline geçirdiği bıçakla eşi S.A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen S.A. burada ameliyata alındı.

KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN BEBEĞİ KURTARILDI

S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan S.A.'nın bebeği kurtarıldı.

YAKINLARI HASTANEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kız çocuğu dünyaya getiren S.A.'nın yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis, eşi S.A.'yı bıçakladıktan sonra kaçan B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.