Kars'ta Koca Dehşeti! 8 Aylık Hamile Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kars'ta Koca Dehşeti! 8 Aylık Hamile Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kars'ta eşiyle tartışan koca, 8 aylık hamile karısını bıçaklayarak öldürdü. Bebeğin hayatını kurtarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Kars Sarıkamış'ta koca, 8 aylık hamile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken bebek kurtarıldı.

TARTIŞTIĞI 8 AYLIK HAMİLE KARISINI BIÇAKLADI

Sarıkamış'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A. eline geçirdiği bıçakla eşi S.A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen S.A. burada ameliyata alındı.

KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN BEBEĞİ KURTARILDI

S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan S.A.'nın bebeği kurtarıldı.

YAKINLARI HASTANEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kız çocuğu dünyaya getiren S.A.'nın yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis, eşi S.A.'yı bıçakladıktan sonra kaçan B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.

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YORUMLAR (14)

  • 123:
    Ah yavrum dünyaya geldin ömürlü ol inşallah allahta bundan sonra yar ve yardımcın olsun annen oldu baban onun katili vahşet allahım şaşırtma bizi rahmetli kadın nur içinde yat hamile kadına kıyan aciz sende curu o evladın yüzüne nasıl bakican
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  • ASLI:
    Helal olsun size ne kadar hainsiniz Erdoğanmı gidin bıçaklayın diyor! Alper can?
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    ALPER CAN: Senin bana hain deme hakkın varsa benimde sana upsoro deme hakkım var.
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    ALPER CAN: 5 milyon insan hacizlik olmuş ekonomik problemler insanlara cinnet gecirtiyor. Pardon suçlu benim.türkiye'yi 15 yıldır ben yönetiyorum. Kusura bakmayın.
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