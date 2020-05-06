KARS'TA KIZILAY'IN RAMAZAN MESAİSİ
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KARS'TA KIZILAY'IN RAMAZAN MESAİSİ

KARS'TA KIZILAY'IN RAMAZAN MESAİSİ
06.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:52

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kuramayan Türk Kızılay Kars Şubesi, şeker fabrikası yemekhanesinde pişirilen yemekleri Vefa Sosyal Destek Grubu ve görevliler ile ihtiyaç sahibi aileler ve kentteki yabancı uyrukluların evlerine dağıtıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kuramayan Türk Kızılay Kars Şubesi, şeker fabrikası yemekhanesinde pişirilen yemekleri Vefa Sosyal Destek Grubu ve görevliler ile ihtiyaç sahibi aileler ve kentteki yabancı uyrukluların evlerine dağıtıyor.

Türk Kızılay'ı Kars Şubesi'nde ramazanın başlamasıyla birlikte yoğun bir çalışma temposuna girildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar çadırı kuramayan Türk Kızılayı Kars Şubesi, şeker fabrikasının mutfağını kullanmaya başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de aşçı destek verdiği Kızılay'da mesai sabah erken saatlerde başlıyor. Şube Başkanı Sıddık Demir, yönetim kurulu üyeleri işe yemek dağıtılacak aileleri ve adreslerini tek liste halinde hazırlıyor. Yönetim kurulu günlük pişirelecek yemek çeşitlerini belirledikten sonra görevlilerin getirdiği malzemelerle aşçılar, günlük yemekleri hazırlıyor. Aşçılar, yemekleri bir an evvel pişirmek için hummalı bir çalışma sergiliyor. Aşçıların hazırladıkları yemekler daha sonra Kars Valiliği Vefa Sosyal Destek Gruplarına teslim ediliyor. Beşerli gruba ayrılan Vefa Destek Grubu'nda görevli öğretmenler iftara yakın saatlerde yemekleri teslim alarak yaşlılar, yalnız yaşayanlar, kronik hastalığı bulunan ailelere ve görevleri başındaki kamu çalışanlarına ulaştırıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte maddi durumu iyi olmayanların ihtiyaçlarını gideren Kızılay, pişen yemekleri servislerle mahallelerde ev eve dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp yüzlerini güldürüyor.

KARS'TA KIZILAY'IN RAMAZAN MESAİSİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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