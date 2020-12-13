Kars'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Kars'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

13.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:16
Kars'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kars'ta Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı.

Kars'ta Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma etkilenmemeleri için yardım paketleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Türk Kızılayı Kars Şubesi Başkan Yardımcısı Suat Günerli, "Kars şubesi olarak şuanda 23 mahalleye yardım elini uzatmaktayız. Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde de yardımlarımız devam edecektir" dedi.

Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca hazırlanan içerisinde temel gıda maddeleri bulunan yardım paketleri, vatandaşların ikametgahlarına kadar götürülerek verildi. Kızılay yetkilileri bu tür yardımların devam edeceğini belirtti. - KARS

Kars'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kars'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Kars'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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