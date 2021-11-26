Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

Kars'ta kız öğrenciler arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

KARS (AA) - Kars'ta kız öğrenciler arasında çıkan Kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kentte 2 ayrı lisede okuyan kız öğrenciler arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada taraflardan 2 kız öğrenci arasında kavga başladı.

Bir süre devam eden kavga, diğer öğrenciler ve çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Öğrencilerin kavgası, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title