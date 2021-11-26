Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta kız öğrenciler arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
KARS (AA) - Kars'ta kız öğrenciler arasında çıkan Kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kentte 2 ayrı lisede okuyan kız öğrenciler arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada taraflardan 2 kız öğrenci arasında kavga başladı.
Bir süre devam eden kavga, diğer öğrenciler ve çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.
Öğrencilerin kavgası, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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