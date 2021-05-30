Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara mama ve ekmek bırakıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara mama ve ekmek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri ile hayvanseverler ilçe merkezi ve Karakurt köyü bölgesindeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama, ekmek, süt ve yiyecek bıraktı.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefi Cengiz Koç, AA muhabirine, sokak hayvanlarının bu günlerde unutulmaması gerektiğini söyledi.

Hayvanseverlerin de bu konuda yapılan çalışmalara destek olduğunu belirten Koç, "Sahipsiz hayvanlar için bugün yemleme çalışması yaptık. Bizi yalnız bırakmayan hayvanseverlere teşekkür ederiz. Aç kalan hayvanlar bizi gördüklerinde koşarak geldiler. Gerekli yemleme çalışmamızı yaptık. Vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bu sokak hayvanları hepimizin, bu mücadelede birlik olup onları aç bırakmayacağız." diye konuştu.

Hayvanseverlerden Türkü Demirci ise kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade ederek, "Birçok köpek yeni yavrulamış, karınları aç. Buraya gelerek onları doyurduk. Bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:23:22. #1.14#

title