Kars'ta ışık ve hız ihlalleri dronla tespit edildi

KARS (DHA) - KARS'ta polis ekipleri, havadan dronla kırmızı ışık ve hız ihlali denetimi yaptı. Dronla araçlar tek tek kaydedilirken, ihlal yapan sürücülere 314 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kırmızı ışık ve hız ihlali denetimlerini artırdı. Ekipler, Kars- Erzurum kara yolunda dronla havadan denetim yaptı. Kavşakta havalandırılan dron, kırmızı ışıkta geçen sürücülerin araçlarını tek tek kaydetti. Ekipler, ışık ve hız ihlali yapan sürücülerin plakalarını ileride bekleyen diğer ekibe bildirdi. Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine 314 TL ceza kesilip, ehliyetlerine de 20 ceza puanı işlendi. Ekipler ayrıca emniyet kemeri hakkında da bilgilendirme yaptı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.