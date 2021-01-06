Kars'ta kırağının oluşturduğu tablo görüntüler

KARS'ta; ağaçlar, demir teller başta olmak üzere birçok yer kırağıyla beyaza büründü, ortaya ise muhteşem görüntüler çıktı.

KARS'ta; ağaçlar, demir teller başta olmak üzere birçok yer kırağıyla beyaza büründü, ortaya ise muhteşem görüntüler çıktı.

Kars'ta etkili olan ve özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü soğuk hava, sisle birlieşince oluşan kırağı şehri adeta beyaz bürüdü. Özellikle ağaç dalları, yapraklar üzerindeki bembeyaz karla kartpostallık görüntü oluşturdu. Tabelalar, tel örgüler ise tamamen kırağı ile kaplandı.

Açık hava stüdyoda dönen Kars sokaklarındaki büyüleyen bu görüntüler fotoğraf meraklılarının ve gazetecilerin de ilgi odağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı