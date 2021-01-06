Kars'ta kırağının oluşturduğu tablo görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kars'ta kırağının oluşturduğu tablo görüntüler

06.01.2021 09:14 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:18
Kars'ta kırağının oluşturduğu tablo görüntüler

KARS'ta; ağaçlar, demir teller başta olmak üzere birçok yer kırağıyla beyaza büründü, ortaya ise muhteşem görüntüler çıktı.

KARS'ta; ağaçlar, demir teller başta olmak üzere birçok yer kırağıyla beyaza büründü, ortaya ise muhteşem görüntüler çıktı.

Kars'ta etkili olan ve özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü soğuk hava, sisle birlieşince oluşan kırağı şehri adeta beyaz bürüdü. Özellikle ağaç dalları, yapraklar üzerindeki bembeyaz karla kartpostallık görüntü oluşturdu. Tabelalar, tel örgüler ise tamamen kırağı ile kaplandı.

Açık hava stüdyoda dönen Kars sokaklarındaki büyüleyen bu görüntüler fotoğraf meraklılarının ve gazetecilerin de ilgi odağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Çağla Şıkel Hande Erçel Gonca Vuslateri
Spor Ryan Babel Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta kırağının oluşturduğu tablo görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 09:19:35. #1.14#
title