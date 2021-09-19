Kars'ta kınalı keklikler doğayla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kınalı keklikler doğayla buluştu

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta kınalı keklikler doğayla buluştu

Kars'ta, kınalı keklik popülasyonunun çoğalması amacıyla 400 kınalı keklik doğayla buluştu.

Kars'ta, kınalı keklik popülasyonunun çoğalması amacıyla 400 kınalı keklik doğayla buluştu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Kanatlı Üretme İstasyonundan yetiştirilen 400 kınalı keklik, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 köyün kırsal alanına bırakıldı.

Güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı kekliklerin doğada böcek yedikleri için çiftçinin dostu olduğu ve tarımsal üretime katkı sağladığı biliniyor.

Yetkililer, kınalı kekliklerin bırakıldığı alanın 3 yıl boyunca yaban hayvanı avına kapatıldığını bildirdi.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan Burak Yamantürk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hava Durumu Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta kınalı keklikler doğayla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:09:27. #1.12#