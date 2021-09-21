Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta Kıbrıs gazisi Orhanettin Yolcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kars'ta Kıbrıs gazisi Orhanettin Yolcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi Orhanettin Yolcu için devlet töreni düzenlendi. Selim ilçe Mezarlığı'nda düzenlenen törene Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Orhanettin Yolcu, toprağa verildi. Yolcunun tabutuna sarılan Türk Bayrağı ise Vali Öksüz, tarafından Yolcu'nun ailesine teslim edildi. - KARS

Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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