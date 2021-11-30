Kars'ta kedi ve köpekler kimliklendirilecek

KARS (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında düzenlenen protokolle kedi ve köpekler kimliklendirilerek kayıt altına alınacak.

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması" protokolü Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül tarafından imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül'ün imzaladığı protokol kapsamında sahipli kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri yapılacak.

Kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi işlemlerini Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası üyesi serbest veteriner hekimler ve tüm İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecek. - KARS

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