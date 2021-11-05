KARS'TA KBRN TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

KARS (DHA) - KARS'ta 150 personelin katılımıyla yapılan Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği petrol yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada kimyasal maddeye temas eden sürücüler, KBRN ünitesinde tedavi altına alındı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü ve Harakani Devlet Hastanesi'nden 150 personelle düzenlenen KBRN tatbikatında senaryo gereği, Sarıkamış'tan Kars merkeze seyir halindeki petrol yüklü iki tankerin çarpıştığı ihbarı 112 Acil Komuta Merkezi'ne ulaştı. İhbar üzerine Harakani Devlet Hastanesi'nin 'Olay yönetim ekibi' göreve hazır hale getirildi.

KİMYASALA MARUZ KALDILAR

Kazada, kimyasala maruz kalan şoförler, UMKE ekibince Kars Harakani Devlet Hastanesi KBRN ünitesine getirilirken, 2'si ağır 28 yaralı Harakani ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastaneleri sevk edildi. Şoförler KBRN Dekontaminasyon Ünitesi'ne alındı. Tatbikatta, taşkınlık yapan yaralı yakınlarına güvenlik güçlerinin müdahalesi ve hastanede yaşanan hareketlilik gerçeğini aratmadı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı Dr. Aytaç Erman Keskin, 'Planladığımız KBRN tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirmiş ve sonuçlandırmış durumdayız. Masa başı ve sahadaki tatbikatımızda bizlere yardımcı olan 112 Acil servis, UMKE, AFAD, trafik polisi ve yardımcı sağlık personeli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Görüldüğü gibi bu tatbikatta KBRN ünitemizi aktif bir şekilde kullandık, kullanıma da hazır halde olduğunu gördük. Kendi sağlık personelimizin de böyle olası bir olaya karşı nasıl hazırlık olduğunu ölçmüş olduk. Eksiklerimiz varsa eksiklerimizi tamamlama pozitif yanlarımız da varsa onları da artırma yolunda önlemlerimizi almaya devam edeceğiz' dedi.