Kars'ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü
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Kars'ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü

Kars'ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü
06.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:58

Kars'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soylu köyü ziyaret tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan görüntülü define arama detektörü, dizüstü bilgisayar, 8 define arama çubuğu, kürek, kazma, manivela demiri, el feneri, sırt çantası ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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