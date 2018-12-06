Kars'ta Kaz Üretimine 'Doğu Ekspresi' Dopingi

DOĞU Ekspresi ile Kars'a geçen yıl gelen yerli ve yabancı turistlerin kaz etine ilgi göstermesiyle Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde yetiştiricilik yapanların sayısı arttı.

Kazıyla meşhur Kars'ta göç nedeniyle her geçen yıl azalan üretim, Doğu Ekspresi turlarıyla yeniden canlandı. TCDD'nin başlattığı Doğu Ekspresi turlarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra bölgenin en önemli lezzeti olan kaz etini tatmak istemesi, bu sektöre olan ilgiyi artırdı. Önceden birkaç kaz bulunduran aileler, sürü sahibi olmaya başladı.

Kaz sektörünün yaygın olduğu Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde ise yetiştiricilerin sayısı artıyor.

KIZLAR ÇOBANLIK YAPIYOR

Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyü kaz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yerlerden biri. Havaların ısınmasıyla birlikte burada kaz sürülerine rastlamak mümkün. Küçük kızların çobanlık yaptığı kazlar, yaz boyunca yetiştiriliyor. Küçük çobanlardan biri de 8 yaşındaki Yağmur Koçak. Ailesinden beslenmeleri ve bakımlarını öğrenen Yağmur, işe çıkardığı seslerle kazları çağırarak başlıyor. Kazları etrafına toplayan Yağmur daha sonra onlarla teke teker ilgileniyor. Renkli görüntülerin yaşanmasına sebep olan kaz sürülerinin dere sefası sonrasında çıkardıkları sesler adeta belgesel görüntülerini aratmıyor.

KESİMLER ARALIK SONUNA KADAR

Yaz boyu yetiştirilen kazların kesimi havaların soğumasıyla birlikte başlıyor, Aralık sonuna kadar devam ediyor. Sadece anaç kazlar geride bırakılıyor ve bir sonraki sezon için besleniyor. Kuluçkaya yatan anaç kazlar yılda ortalama 10 yumurta çıkarıyor. Anaç kazların dışında kalan kazlar kesilip kurutulduktan sonra satılıyor ve aile bütçelerine gelir sağlanıyor.

18-25 YAŞ ARASI GENÇLER

TCDD'nin Ankara- Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferleri büyük ilgi gördü. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Günübirlik fotoğraf çekilip dönülen bir yer haline gelen Kars, sosyal medyada da cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

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