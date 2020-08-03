Kars'ta kayısı yüklü tır devrildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
03.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:35
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şevket Sünger idaresindeki 31 R 1655 plakalı kayısı yüklü tır, Handere köyü yakınlarında virajı alamayarak devrildi.
Kazayı gören köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Şevket Sünger'ü Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Sünger'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA