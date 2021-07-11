Kars'ta kaybolan zihinsel engelli kızın bulunması için çalışma başlatıldı

Kars'ın Digor ilçesinde iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Hisarönü köyünde önceki gün evden ayrılan Ayşe Özvarış'tan (24) haber alamayan ailesi ve yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi.

Köye gelen jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kayıp zihinsel engelli kızın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, köy civarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik