Kars'ta kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı

01.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:26

Kars'ta dünden itibaren haber alınamayan genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyündeki evinden dün ayrılan 19 yaşındaki Dilan B'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ile Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmasında henüz Dilan B'ye ait bir ize rastlanılmadı.

Kaynak: AA