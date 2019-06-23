Kars'ta kaybolan çocuk römorkun altında uyurken bulundu

Kars'ın Susuz ilçesinde dün akşam kaybolan 11 yaşındaki çocuk 8 saatlik çalışma sonucu römorkun altında uyurken bulundu.

Gölbaşı köyünde yaşayan Gülan ve Muhittin Baysu çiftinin çocukları Tahir Baysu, dün akşam evden ayrıldı. Çocuklarından geç saatlere kadar haber alamayan çift, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığının iz takip köpeği "Atak" da kullanıldı.

Yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu Baysu, traktör römorkunun altında uyurken bulundu.

Kontrolde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA