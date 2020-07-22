Kars'ta kaybolan 62 yaşındaki vatandaş aranıyor
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Kars'ta kaybolan 62 yaşındaki vatandaş aranıyor

Kars'ta, sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 62 yaşındaki zihinsel engelli kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kars'ta kaybolan 62 yaşındaki vatandaş aranıyor
22.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:06

Kars'ta, sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 62 yaşındaki zihinsel engelli kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Bozkale köyünde yaşayan 62 yaşındaki Şentürk Akbabaöz, sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Yakınlarının Akbabaöz'den haber alamaması üzerine aile ve köylüleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine durum ekiplere haber verildi.

Köye gelen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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