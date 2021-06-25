Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu
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Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta dün sabah saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, kente 50 kilometre uzaklıktaki Digor ilçesi yakınlarında bulundu.

Kars'ta dün sabah saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, kente 50 kilometre uzaklıktaki Digor ilçesi yakınlarında bulundu.

Paşaçayır Mahallesi'nde bir mandırada çalışan ve kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan Rojhat Buldu'yu, polis ekipleri Digor'a bağlı Şenol köyü yakınlarında yol kenarında buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Buldu, ailesine teslim edildi.

Amca Zeki Buldu, gazetecilere, yeğeninin bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

Rojhat Buldu da Kars'tan Şenol köyüne yürüyerek gitmek isterken polis ekipleri tarafından bulunduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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