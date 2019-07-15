Kars'ta kayalıklardaki mağarada mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalıklardaki mağarada mahsur kalan çocuk, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sırataşlar köyünde sabah köy yakınında bulunan kayalıklar arasındaki mağaraya çıkan Ömer Öner (15), burada mahsur kaldı.

Öner'in durumunu öğrenip bölgeye giden ailesi ile köylülerin kurtarma çabası da yetersiz kalınca, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen UMKE ve AFAD personeli ile Jandarma Arama Kurtarma timi, tırmanış ekipmanları yardımıyla mağaraya ulaşmaya çalıştı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Öner'i bulunduğu yerden indirdi.

Öner, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA