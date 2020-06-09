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Kars'ta Kavılca bulguruna coğrafi işaret alınacak

Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Ziraat Odası Başkanlığı, kavılca bulguruna coğrafi işaret alınması amacıyla kabul edilen projenin sözleşmesini imzaladı.

Kars'ta Kavılca bulguruna coğrafi işaret alınacak
09.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:47

Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Ziraat Odası Başkanlığı, kavılca bulguruna coğrafi işaret alınması amacıyla kabul edilen projenin sözleşmesini imzaladı.

Kars Ziraat Odası, kavılca bulguruna coğrafi işaret alınması amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı'na başvurmuş ve projesi Ajans tarafından kabul edilmişti. Projenin hayata geçirilmesi için SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş tarafından teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Projenin hayata geçirilmesiyle kavılca bulgurunun üretim sürecinin ve giderek artan değerinin korunması ve markalaşmasının sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, kavılca bulgurunun gerekli kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve kavılca bulguru üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların derlenmesiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunun yapılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor. Binlerce yıllık geçmişine rağmen genetiğini ilk günkü gibi muhafaza eden kavılca buğdayı, 2000'li yıllarında başlarında yok olmaya yüz tutmuştu.

Son birkaç yıldır Kars'ta yoğun bir şekilde ekilen kavılca buğdayı, bazı sivil toplum örgütlerinin ve çiftçilerin gayretleriyle önem kazanmaya başladı. Kavılca buğdayı, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Küresel Çevre Fonu tarafından desteklendi ve Türkiye genelinde tanınmaya başlandı. Kavılca buğdayı ve bu buğdaydan geleneksel değirmenler vasıtasıyla yapılan kavılca bulguru yüksek protein, lif, mineral ve antioksidan içeriyor. Bu değerleri ile düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak kanseri riskini engelleyen ve lifli yapısı ile daha fazla tokluk hissi vererek kilo vermeyi kolaylaştıran insan beslenme ve sağlığı açısından önemli potansiyele sahip fonksiyonel bir gıda olarak bilinmektedir. Kars'ın geleneksel mutfak kültürünün en eski ve özgün lezzetleri arasında yer alan kaz ile kavılca bulgurunu tandırda pişirerek tüketmek, yöre halkının önemli mutfak alışkanlıklarından biri olarak biliniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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