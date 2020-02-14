Kars'ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak

14.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:40

Kars'ta Kavılca buğayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak.



Vali Türker Öksüz, Kavılca Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında kavılca buğdayından yöresel ürünlerin de yapılması hedeflediklerini belirtti.



Öksüz, DAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 34 bin 850 kilo tohumu Mart, Nisan ayı içerisinde çiftçimize dağıtılacağı müjdesini verdi.



Kars Valisi Türker Öksüz, "DAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 34 bin 850 kilo tohumu Mart, Nisan ayı içerisinde çiftçimize dağıtacağız. Kavılca buğdayı, Kars'ın önemli bir değeridir ve mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.



Öksüz, "Öncelikle ekim alanını artıracağız, daha sonra yeni bir projemizle kavılca buğdayından un yapımı ve bundan faydalanarak ürün yelpazesini geliştirmek istiyoruz. Bu proje, bir değirmen ve kavılca buğdayının işlenmesini sağlayacak bir projedir. Kavılca unundan ekmek ve diğer ürünlerin yapımı ile bu ürünlerin paketlenerek hizmete sunulmasını gündeme getireceğiz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA