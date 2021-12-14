Kars'ta kartpostallık gün batımı - Haberler
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Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

KARS (İHA) - Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. 3 metrelik boruların içerisine giren vatandaşın gün batımıyla bütünleşmesi görenlerin beğenisini kazandı.

Tarihi dokusuyla dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta gün batımında Yolboyu köyünde bulutların kırmızıyla birleşmesi kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kentte gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi görenleri etkilerken, o anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

(Işık Çapanoğlu/ İHA)

Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars'ta kartpostallık gün batımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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