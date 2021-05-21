Kars'ta kartpostallık görüntüler
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Kars'ta kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars'ta kartpostallık görüntüler Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim bir başka güzelliğe sahip bulunan Kars açan çiçekler ve bulutlarla ağaçların suya yansımasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta kartpostallık görüntüler

KARS - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim bir başka güzelliğe sahip bulunan Kars açan çiçekler ve bulutlarla ağaçların suya yansımasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Allahuekber Dağları'ndan doğarak, kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın etrafında bulunan ağaçlar gökyüzündeki bulutlarla birleşerek suya yansıması görenleri cezbetti.

Buram buram tarih kokan Kars'ın dört mevsim görülmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Dört mevsim Kars'ın iklimi çok şahanedir, kışın bir başka güzel, yaz ve bahar başka güzel, şuanda her taraf yeşil oldu. Çiçekler açmış durumda, merkeze yakın olduğu için fırsat buluyoruz. Her yere bu fırsat yok, çiçekler açmış arkamızda dere, önümüz çayır, böyle bir ortam, böyle bir güzellik başka şehirlerde yok. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz" dedi.

Kısıtlamadan çıktıklarını belirten vatandaşlar, "Kısıtlamadan çıktık. Doğaya kendimizi hemen attık. Bu güzellikleri yaşıyoruz, geldik dinleniyoruz. Çok güzel bir memleketimiz var" diye konuştu.

Öte yandan Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, Kars'ın hayran bırakan güzelliğini dostlarıyla sosyal medya ortamında paylaşıyor.

Kars'ta kartpostallık görüntüler
Kars'ta kartpostallık görüntüler
Kars'ta kartpostallık görüntüler
Kars'ta kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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