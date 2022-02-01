Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi - Haberler
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Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

Selim ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt, objektife yansıdı.

Selim ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt, objektife yansıdı.

Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kırsalda yiyecek bulamayan yırtıcılar da zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Kekeç köyü çevresine gelen bir kurt, arazide bir süre yiyecek aradı.

Bulduğu avı ağzına alarak güvenli bölgeye çıkan kurt, kar üzerinde karnını doyurdu.

Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

kar, Güncel, Haber

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