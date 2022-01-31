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Kars'ta karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta karla mücadele sürüyor

Kars'ta kar yağışının ardından belediyenin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KARS (İHA) - Kars'ta kar yağışının ardından belediyenin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalara karayolları ve diğer kamu kuruluşları da destek veriyor. Ekipler, yürütülen çalışmalara vatandaşlardan destek vermesi bekliyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar ve buz çalışması yaparken, yürütülen çalışmalarla temizlenen karlar kamyonlarla kent dışına çıkarılıyor.

Kentte birçok bölgede aynı anda karla mücadele çalışması yapılırken, yetkililer özellikle araçlarını çalışma yapılan caddelere park ederek giden vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmasını bekliyor. Park edilen araçlar, caddelerin tam anlamıyla temizlenmesine engel oluyor.

Belediye Başkanlığı'nca,Haydar Aliyev Caddesi'nde, Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi, Atatürk Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak ve Aydınlıkevler Mahallesi Celal Aras Caddesi'nde kar küreme ve temizleme çalışmalarımız devam ediyor. - KARS

Kars'ta karla mücadele sürüyor

Kars'ta karla mücadele sürüyor

Kars'ta karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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