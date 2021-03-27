Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde

Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda hasta kurtarma çalışması yürütürken mahsur kalanların imdadına da koşuyor.

Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda hasta kurtarma çalışması yürütürken mahsur kalanların imdadına da koşuyor.

Yolu kardan kapanan Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde rahatsızlanan bir vatandaşın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Ekipler, yoğun karla mücadele çalışması sonrası yolu açarak hastanın ambulansla hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Kars-Digor kara yolunda mahsur kalma ihbarı üzerine de çalışma yapan ekipler, burada donma tehlikesi geçiren kişiyi kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta karla mücadele ekipleri hayat kurtarma mesaisinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:02:34. #1.14#
title