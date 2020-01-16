Kars'ta kardan heykel ile eskimo evler yapıldı
Kars Belediyesi, kentteki Masal Parkı'nda kardan heykel ve eskimo evler yaptı.
16.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:50
Kars Belediyesi, kentteki Masal Parkı'nda kardan heykel ve eskimo evler yaptı.
Belediye işçileri alana yağan karı bir araya topladıktan sonra heykeltraş Metin Doğrukartal ve ekibi karlara şekil vererek birbirinden güzel eserler haline getirdi.
Çalışmalarda 2 eskimo ev ile Kars'ın simgelerinden tarihi taş köprü ve kaz heykeli yapıldı.
Kaynak: AA