Kars'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi tedaviye alındı

Kars'ın Selim ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Kars'ın Selim ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Benliahmet köyünde ikamet eden N.E. (45), E.E. (17) ve L.E. (39), evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekileri, 3 kişiyi Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA