Kars'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası kesildi

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylerden ayrılan 2 kişiye, 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylerden ayrılan 2 kişiye, 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve kurallara uymayanların belirlenmesi amacıyla 347 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 209 iş yeri, 11 park bahçe, mesire alanı ve 304 araç denetlenirken 504 kişi de sorgulandı.

Uygulamada karantinadaki köylerden ayrıldığı belirlenen 2 kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı bir kişiye de 392 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA