Kars'ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi
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Kars'ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi

Kars'ta karantina süreleri dolan 103 kişi memleketlerine gönderildi
04.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:25

Dünyayı tehdit eden Korona virüs salgınını yurt genelinde önleme çalışmaları kapsamında, Malta'dan Kars'a getirilen 104 vatandaştan 103'ü memleketlerine gönderildi.

Dünyayı tehdit eden Korona virüs salgınını yurt genelinde önleme çalışmaları kapsamında, Malta'dan Kars'a getirilen 104 vatandaştan 103'ü memleketlerine gönderildi.

14 gün önce havayoluyla Kars'a getirilen çeşitli nedenlerle yurt dışında yaşayan 104 vatandaş, KYK'ya bağlı İpekyolu Yurdunda karantinaya tabi tutulduktan sonra sağlıklı bir şekilde Kars'tan ayrıldı.

Eğitim, tatil ve yurtdışında çalışanlar korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilirken bu kapsamda iki hafta önce Malta'dan getirilen 104 Türk vatandaşı KYK'ya bağlı İpekyolu Yurduna yerleştirildi. Yurttaki 14 günlük karantina süreleri sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan 103 vatandaş İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinesinde memleketlerine gönderildi.

Ayrıca karantina süresi sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan görme engelli down sendromlu Songül Şahin ise memleketi Antalya'ya gidecek başka kadın olmadığından bugün gönderilmedi. Şahin'in Antalya'ya İrlanda'dan gelen 115 Türk vatandaşlarıyla birlikte gönderileceği öğrenildi.

Malta'dan Kars'a gelen karantina süresi dolan Yiğit Baş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devletimiz sağ olsun. Savaştan gelir gibi bizi karşıladık. Gelişte bizim içn çok moral oldu. İnşallah böyle de devam eder. 14 gün kaldım. Aydın'a gideceğim. Ayını karantina Aydın'da da devam edecek. Sağlığım ile ilgili bir sorun çıkmadı. Burada günlerim güzel geçti" dedi.

Karantina süresi dolan Tuğçe Dilber ise, "14 gün boyunca buradaydık. Gerçekten çok iyi karşılandık. Devletimiz sağolsun. Şimdi İzmir'e dönüyorum. Çok mutluyum herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, "81 ilimizde bu uygulama var. Bize de Malta ve İrlanda'da iki grup geldi. Malta'dan gelen 104 misafirimizin karantina süreleri bitti. Vatandaşlarımızın süreleri doğurduğu AFAD'ın kiralamış olduğu bedelsiz araçlarla kendi bulundukları memleketlerine kadar göndereceğiz bunları. 28 farklı ile buradaki vatandaşlarımızı gönderiyoruz, çok büyük bir olumsuzluk yaşamadık. Tabii bizim ilk deneyimimizdi. Bu anlamda bize birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu yardımcı oldu. Sayın valimizin öncülüğü ile bugün mutlu bir sona ulaştık. Büyük bir memnuniyet var. Yapmış olduğumuz görüşmelerde. Kendilerinden şimdiden hayırlı yolculuklar sağlıklı bir ömür diliyorum. Değerli misafirlerimize saygılar sunuyorum. Tabii en büyük destekçilerimiz Kızılay Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğü yetkilileri de buradalar. Onlar da üzerine bir düşen görevleri yaptılar. Vatandaşlarımızı memleketlerine uğurlamanın gurunu yaşamaktayız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, memleketlerine gönderilenlere hayırlı yolculuklar diledi.

Yüreğir, "Misafirlerimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu KYK yurdunda misafir ettik. Her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Elimizden geldiği kadar işimizi yapmaya çalıştık. Bugün arkadaşlarından çıkması ile birlikte tekrar yurdumuzda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Yeni katıldım yeni misafirler olursa onlar için gereken hazırlıklarımız yapacağız. Şimdiden misafirlerimiz hayırlı yolculuklar diliyoruz. İnşallah hayırlı ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlenirken, tek tek yurttan dışarı çıkan vatandaşların sağlık kontrolleri ve valizleri dezenfekte yapıldı, eldiven ve maskeleri verildikten sonra otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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