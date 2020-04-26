Kars'ta, karantina misafirlerine doğum günü sürprizi İRLANDA ve Malta'dan Türkiye'ye getirilip, Kars'taki yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Ahmet Kızılok ile Veysel Deniz'in doğum günleri, pastayla sürpriz yapılarak, kutlandı.

İRLANDA ve Malta'dan Türkiye'ye getirilip, Kars'taki yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Ahmet Kızılok ile Veysel Deniz'in doğum günleri, pastayla sürpriz yapılarak, kutlandı.

İrlanda ve Malta'dan Kars'a getirilen Türk vatandaşları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 karantina uygulaması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurduna yerleştirildi. Bu misafirlerden Veysel Deniz ve Ahmet Kızılok'a, İl Müdürlüğü'nde görevli 'gençlik liderleri', doğum günü kutlaması yaptı. Özel kıyafetleriyle Deniz ve Kızılok'un kaldığı odaların önüne gelen görevliler, pastayı ve mumları hazırladı. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir de pastanın üzerindeki mumları yakarak, kapıyı çaldı. Odanın kapısını açınca karşısında özel kıyafetli görevlileri ve pastayı gören Veysel Deniz ve Ahmet Kızılok, şaşkınlık yaşadı. Görevlilere teşekkür eden Deniz ve Kızılok, sürpriz doğum günü kutlamasını unutmayacaklarını söyledi. 'Gençlik liderleri' ise karantinada olanların doğum gününü kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yüreğir de "Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa karantina altında olan vatandaşların yüzlerini güldürmek istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA